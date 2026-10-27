Mendonça Filho anuncia ação judicial contra Lula da Fonte após troca de acusações

Atritos entre as partes vêm se agravando desde o período eleitoral, quando Mendonça dirigiu duras críticas a Eduardo da Fonte

Deputados federais Mendonça Filho (PL) e Lula da Fonte (PP) (Fotos: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O embate entre os deputados federais Mendonça Filho (PL) e Lula da Fonte (PP) ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (27), quando o ex-ministro anunciou que vai ingressar com uma ação judicial contra o adversário político por calúnia e difamação.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Mendonça rebateu as acusações de que já teria sido preso por desrespeito à lei eleitoral e indiciado por recebimento de propina, além de supostamente ter favorecido instituições privadas durante sua gestão como ministro da Educação do governo de Michel Temer.

“Você continua me provocando, me provocou a primeira vez e agora atinge a minha honra. Eu não vou ficar batendo boca com você por meio das redes sociais. Vou te acionar na justiça para mostrar que você está mentindo a respeito da minha biografia”, declarou Mendonça.

O deputado liberal alegou que nunca respondeu a nenhum processo judicial e que as acusações de Lula da Fonte seriam motivadas pela derrota eleitoral do seu pai, Eduardo da Fonte, que ficou em quarto lugar na corrida pelas duas vagas pernambucanas ao Senado deste ano.

Em 2010, Mendonça Filho chegou a ser detido pela Polícia Federal após realizar uma carreata no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, no dia da votação, o que é proibido pela legislação eleitoral. O então candidato a deputado federal prestou depoimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e foi liberado em seguida.

Já o episódio do indiciamento se refere às investigações da Operação Lava Jato, quando um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apontou que Mendonça teria supostamente recebido R$ 100 mil de forma indevida durante a campanha eleitoral de 2014.

A defesa negou as acusações e, posteriormente, o ministro do STF Teori Zavascki determinou a retirada das menções a Mendonça do processo, uma vez que as supostas provas não correspondiam à realidade dos fatos apurados.

Embate entre Mendonça e Lula da Fonte

O atrito entre Mendonça e a família Da Fonte começou a se agravar ainda durante o período eleitoral, quando Eduardo da Fonte (PP) ingressou com uma ação na justiça eleitoral para impedir o candidato liberal de associar seu nome à governadora Raquel Lyra (PSD) nas peças de propaganda.

Em resposta, Mendonça classificou o episódio como “ciúme de macho” e chegou a apelidar o adversário de “melancia”, que “verde por fora e vermelho por dentro”, sugerindo que o progressista traria uma aparência pública de direita, mas estaria efetivamente alinhado à esquerda.

O capítulo mais recente com Lula da Fonte teve início após a publicação de uma imagem onde o deputado classificou Mendonça de “o maior perdedor da história de Pernambuco”. Em resposta, o ex-ministro destacou sua trajetória política e os cargos que já ocupou, além de criticar indiretamente Eduardo da Fonte, em referência às investigações contra o progressista na Operação Lava Jato.

“Eu não sou vendido, não. Nunca me envolvi com coisa errada, nunca tive Polícia Federal na minha porta. Eu sou digno e decente”, disse.

Lula, por sua vez, listou supostos episódios de irregularidades do adversário na Justiça. “Você só esqueceu de explicar que, em 2010, quem foi preso em flagrante por desrespeitar a lei eleitoral foi você. Você também se esqueceu de explicar que já foi indiciado no Ministério Público por receber propina de empreiteira e de construtora para sua campanha derrotada em 2010”, afirmou.

Questionada pelo Diario de Pernambuco sobre o novo capítulo do embate, com a ação judicial, a assessoria de Lula da Fonte não retornou o contato até o fechamento desta matéria.

