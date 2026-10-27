União-PP declara apoio à reeleição de Alcolumbre para presidente do Senado

Após apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), a federação União-PP recalcula a rota com a reeleição do presidente Lula

A declaração ocorreu em nota assinada por Antonio Rueda (RJ) e o senador Ciro Nogueira (PP-RJ), presidentes dos partidos (Divulgação / Progressistas)

A Federação União Progressista manifestou apoio nesta terça-feira (27), à reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP) para presidente do Senado e do Congresso Nacional. A declaração ocorre em nota assinada pelos presidentes do União, o deputado federal eleito Antonio Rueda (RJ), e do PP, o senador Ciro Nogueira (RJ).

Além de Alcolumbre, está cotado o líder da oposição e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto, Rogério Marinho (PL-RN). O apoio da federação ao atual presidente do Senado enfraquece os planos de candidatura da ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina (PP-MS).

A eleição para a presidência do Senado está agendada para 1º de fevereiro, início da próxima legislatura. Para a federação, o apoio se deve à "estabilidade institucional" e ao "equilíbrio político":

"Entendemos que a continuidade de sua liderança contribui para a estabilidade institucional e o equilíbrio político de que o Brasil precisa para seguir avançando nas pautas de interesse da população", diz trecho da nota.

O União-PP apoiou a candidatura de Flávio para a Presidência da República. Agora, os dois partidos recalculam a rota com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ciro Nogueira foi aliado de primeira hora do candidato do PL derrotado e do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi ministro.

O presidente Lula afirmou que o PT apoiará as reconduções tanto de Alcolumbre quanto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em reunião com os dois na segunda-feira (26). O avanço da bancada do PL no Senado, onde a sigla elegeu o dobro de parlamentares, deve gerar entraves.

"A experiência de Davi Alcolumbre na condução do Senado Federal e do Congresso Nacional, especialmente em momentos de grandes desafios políticos, reafirma sua capacidade de promover o diálogo, construir consensos e preservar a independência do Parlamento e a harmonia entre os Poderes", prosseguiu o União-PP.



