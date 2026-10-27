Aliados de Flávio Bolsonaro são avisados de que ele fugiu do Brasil, diz Mônica Bérgamo

Segundo imprensa argentina, Flávio Bolsonaro teria entrado no país a pé e teria o plano de ir para os Estados Unidos

Senador não entregou passaportes, conforme solicitado pelo STF (Mauro Pimentel/AFP)

Aliados da família Bolsonaro receberam a informação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL) fugiu do Brasil rumo à Argentina. De acordo com a colunista Mônica Bérgamo, também foi dito que o plano do político era o de ir para os Estados Unidos.

A Polícia Federal atua para rastrear a fronteira do Brasil em busca de confirmar a informação. Pela checagem já feita, Flávio Bolsonaro não cruzou oficialmente os limites do país, informação confirmada pelo governo argentino.

Assim, se o senador deixou o país, o fez de maneira clandestina. O paradeiro dele e de seu núcleo familiar é desconhecido até o momento.

Na madrugada desta terça-feira (27), o site argentino Infobae, o maior do país, publicou que Flávio teria cruzado a fronteira com seu documento nacional de identidade. Do aeroporto de Porto Iguaçu, ele pegaria um avião rumo a Miami, onde mora seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

O avião indicado pelo veículo de comunicação, de fato, decolou de Buenos Aires às 22h14 da noite de segunda (26), pousando em Porto Iguaçu à 23h45. Segundo os sites de rastreamento, a aeronave segue estacionada no local.

De acordo com a TV argentina Todo País, Flávio entrou em território argentino a pé para chegar até o Porto Iguaçu, mas teria desistido de embarcar no avião bimotor fretado com destino aos Estados Unidos.

Passaporte

Nesta terça-feira (27), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cancelou todos os passaportes emitidos em nome de Flávio, proibindo-o de deixar o país. Alvo de investigação na corte, o parlamentar havia sido intimado pela PF para entregar os passaportes comum e diplomático até as 11h desta terça, mas não cumpriu a medida.