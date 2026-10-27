Lula faz 81 anos após reeleição; entenda por que ele tem duas datas de aniversário

Presidente reeleito para o quarto mandato celebra a data nesta terça-feira (27), dois dias após a confirmação do resultado eleitoral

Ao todo, o presidente Lula recebeu 4.117.513 votos em Pernambuco, contra 1.832.554 do adversário (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira (27), dois dias após vencer o segundo turno das eleições presidenciais. Com o resultado de domingo (25), quando obteve 64.256.232 votos, o político foi reeleito para um quarto mandato e se consolida como o presidente mais velho a governar o Brasil, batendo o próprio recorde.

Para celebrar a data, o Partido dos Trabalhadores fará um ato em Brasília. A comemoração está marcada para as 17h em frente ao espelho d’água do Palácio da Alvorada.

Mudança de posicionamento sobre disputa eleitoral

A confirmação da candidatura à reeleição representou uma mudança na postura do presidente. Em 2022, aos 76 anos, Lula havia declarado que não disputaria um novo mandato ao atingir os 81 anos, citando limitações naturais da idade. "Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer a reeleição. Todo mundo sabe. Se ninguém quer saber, a natureza é implacável, ela diz", afirmou na época.

A decisão de concorrer novamente foi anunciada em outubro de 2025, durante agenda oficial em Jacarta, na Indonésia. Na ocasião, o presidente, que condicionava sua permanência na política ao seu estado de saúde, afirmou manter a disposição física para seguir no cargo: "Vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos".

O motivo das duas datas de nascimento

Apesar de comemorar o aniversário em 27 de outubro, os documentos oficiais de Lula registram a data de 6 de outubro de 1945.

O presidente nasceu no distrito de Vargem Comprida, na época pertencente ao município de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo (Dona Lindu), ele foi registrado em cartório apenas alguns anos após o nascimento, junto com os irmãos.

Segundo informações do Instituto Lula, a divergência na certidão de nascimento ocorreu por um erro da escrivã do cartório no momento em que a família formalizou a documentação das crianças.