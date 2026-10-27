Flávio iria para Miami com a família em um bimotor que partiria da Argentina

Segundo o jornal Clarín, o plano de voo foi cancelado porque "um passageiro teve um problema". Bimotor teria quatro passageiros, mas identidades não foram informadas às autoridades

Flávio Bolsonaro (PL) em declaração à imprensa após o resultado das eleições (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O possível avião em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) e a família iria com destino a Miami, nos Estados Unidos, era um bimotor Gulfstream G400, matrícula LV-JQW. Segundo matéria do jornal argentino Clarín, publicada no fim da manhã desta terça-feira (27), a aeronave da empresa Baires Fly pousou no aeroporto internacional de Puerto Iguazú, na Argentina, na madrugada desta terça-feira (27), com três tripulantes.

O voo aterrissou em Puerto Iguazú à meia-noite e iria decolar com destino a Miami às 2h30 com quatro passageiros. No entanto, conforme a reportagem, a lista de passageiros não foi informada à imigração e à alfândega argentinas.

Ao chegar na Argentina o plano de voo para os EUA já havia sido cancelado. A informação é que “um dos passageiros teve um problema”.

Flávio não entrega passaporte

O senador foi intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes até as 11h desta terça-feira, mas não cumpriu o prazo. A PF cumpriu determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que incluiu também proibiu o candidato derrotado nas eleições presidenciais de ter contato com o advogado Willer Tomaz.

Flávio e Tomaz são investigados pelo STF por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas e plataformas de pagamento. Amigo pessoal do advogado, o senador foi incluído no inquérito após análise do celular de Tomaz.

