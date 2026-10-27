Renan Santos sobre Flávio Bolsonaro: "Falei que o caminho natural era fugir"

Entenda os desdobramentos sobre a suposta saída de Flávio Bolsonaro do Brasil e as apurações em andamento da PF com o cancelamento do passaporte

Reprodução/X (Renan Santos publicou vídeo nas redes sociais sobre o senador Flávio Bolsonaro)

Renan Santos, que disputou a Presidência da República pelo Missão, se pronunciou sobre as suspeitas de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fugiu do Brasil após ser derrotado nas eleições presidenciais. O caso está sob apuração da Polícia Federal, órgão que realizou o cancelamento dos passaportes do parlamentar na manhã desta terça-feira (27). "Flávio Bolsonaro fugiu pra Argentina e está pegando um avião pros Estados Unidos pra encontrar seu amigo, seu papai Trump? Será que isso rolou?", questiona Renan, em vídeo publicado nas redes sociais.

"Meus amigos, eu avisei ontem pra vocês que o caminho natural do Flávio era fugir", emendou Renan. “O senhor Alexandre de Moraes (ministro do STF) capturou ontem o passaporte dele, e aí Flávio Bolsonaro fica entre a cruz e a espada. Aparentemente, é o que estão dizendo, pegou um avião privado — um jatinho de um amigo —, cruzou a fronteira pra Argentina e de lá embarcaria como refugiado, daí ia ver a maneira legal de como fazer isso, para os Estados Unidos da América, onde vai encontrar seu irmão. Esta é a principal suspeita.”





O ex-candidato do Missão ressaltou que Flávio Bolsonaro está incomunicável e ninguém consegue manter contato com ele. Ele observou que a saída para o exterior já era apontada previamente como um caminho esperado diante do cenário pós-eleitoral.

Processos judiciais citados

As suspeitas de saída do país ocorrem em meio a apurações que envolvem o senador. Renan Santos citou o caso Willer Tomaz, que tramita sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.

Renan também mencionou o andamento da investigação sobre a interferência da empresa Rockbridge na campanha presidencial do parlamentar do PL. O procedimento está atualmente nas mãos do ministro Flávio Dino e apura a participação de agentes privados norte-americanos interessados em terras raras.