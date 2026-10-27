PF consulta autoridades argentinas sobre possível viagem de Flávio Bolsonaro ao país

Checagem foi iniciada após site argentino noticiar que senador teria cruzado a fronteira para embarcar em um jatinho com destino aos EUA; ministro Alexandre de Moraes determinou a entrega dos passaportes do parlamentar

Imprensa argentina afirma que candidato à Presidência derrotado teria cruzado a fronteira para embarcar em um jatinho particular com destino aos EUA (Charles Vieira/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) acionou autoridades da Argentina, na manhã desta terça-feira (27/10), para verificar se o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil por meio de algum aeroporto do país vizinho. A apuração ocorre após a publicação de uma notícia pelo site argentino Infobae, segundo a qual o parlamentar teria cruzado a fronteira para embarcar em um jatinho particular com destino aos Estados Unidos.

A notícia sobre a possível viagem do candidato derrotado à Presidência foi divulgada durante a madrugada, em meio à repercussão de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Flávio entregue todos os passaportes à Polícia Federal, inclusive os emitidos por outros países. A medida acrescentou um novo elemento à apuração sobre o paradeiro do senador, enquanto a corporação busca confirmar as informações divulgadas pela imprensa argentina.

Até a publicação desta matéria, as informações disponíveis não confirmavam que Flávio Bolsonaro tenha deixado o Brasil ou embarcado para os Estados Unidos. A PF depende da checagem junto às autoridades argentinas para esclarecer se o senador utilizou algum aeroporto do país vizinho.

Confira matéria no Correio Braziliense.