Cidade mais lulista do Brasil fica no Sertão de Pernambuco; presidente teve 92,34% dos votos

Carnaubeira da Penha registrou a maior votação proporcional do presidente no segundo turno das eleições de 2026, com mais de 9,4 mil voto

Ao todo, o presidente Lula recebeu 4.117.513 votos em Pernambuco, contra 1.832.554 do adversário (Foto: Ricardo Stuckert)

Em uma eleição presidencial decidida por uma diferença de apenas 3,58 pontos percentuais no país, um pequeno município do Sertão de Pernambuco destoou da disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Em Carnaubeira da Penha, o presidente reeleito conquistou 92,34% dos votos válidos no segundo turno, realizado neste domingo (25), o maior percentual registrado entre todas as cidades brasileiras.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 9.474 votos no município, enquanto Flávio Bolsonaro foi escolhido por apenas 786 eleitores, o equivalente a 7,66% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos colocou Carnaubeira da Penha no topo do ranking nacional de apoio ao petista.

A votação contrasta com o resultado do país, onde Lula garantiu o quarto mandato presidencial com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. Em Pernambuco, o presidente também obteve uma vitória expressiva, com 69,20% dos votos, mas foi em Carnaubeira da Penha que alcançou seu melhor desempenho proporcional em todo o território brasileiro.

Localizado a aproximadamente 500 quilômetros do Recife, o município tem cerca de 12 mil habitantes e abriga comunidades indígenas dos povos Pankará, na Serra do Arapuá, e Atikum, na Serra Umã, além da comunidade quilombola de Tiririca dos Crioulos. A cidade é administrada pelo prefeito Elizio Soares Filho (PSDB).

Quatro cidades pernambucanas com mais de 90% dos votos para Lula

O desempenho em Carnaubeira da Penha não foi um caso isolado no mapa eleitoral pernambucano. Outras três cidades do estado também deram mais de 90% dos votos válidos ao presidente: Terra Nova, com 90,88%; Inajá, com 90,30%; e Caetés, com 90,01%.

Caetés, no Agreste, tem uma ligação particular com a trajetória do presidente: foi onde Lula nasceu, em 1945, antes de migrar com a família para São Paulo, ainda na infância.

No cenário nacional, Carnaubeira da Penha superou municípios do Piauí que também registraram votações expressivas para o petista, como Bonfim do Piauí (91,25%), Fartura do Piauí (91,24%) e Guaribas (91,11%).

A liderança pernambucana ocorreu em um segundo turno no qual Lula venceu em 183 dos 184 municípios do estado, além de Fernando de Noronha. A única exceção foi Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, onde Flávio Bolsonaro conquistou a maioria dos votos.

Ao todo, o presidente recebeu 4.117.513 votos em Pernambuco, contra 1.832.554 do adversário. Lula também venceu nos cinco maiores colégios eleitorais do estado: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru e Petrolina.