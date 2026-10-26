Após derrota para Lula, Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público pela primeira vez em 24 anos

Flávio Bolsonaro (PL) em declaração à imprensa após o resultado das eleições (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Após perder as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficará sem um cargo público pela primeira vez em 24 anos. Sua primeira vitória aconteceu em 2002, quando foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PPB, aos 21 anos.

O mandato de Flávio Bolsonaro como senador pelo Rio de Janeiro termina em fevereiro de 2027. A partir deste momento, ele ficará, também, sem foro privilegiado, podendo ser investigado e processado pela primeira instância.

Ao longo da sua carreira política, Flávio foi eleito para os seguintes cargos:

2002: deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PPB

2006: deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PP

2010: deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PP

2014: deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PP

2018: senador federal pelo PSL

Em 2016, ele tentou ser prefeito do Rio de Janeiro, mas foi derrotado por Marcelo Crivella (PRB).

Na noite deste domingo (25), Lula foi reeleito presidente da República para um quarto mandato, superando Flávio Bolsonaro. A vitória foi confirmada após uma disputa acirrada, marcada por uma virada em relação ao primeiro turno.

Com 100% das urnas apuradas, Lula conquistou 51,79% dos votos válidos, o equivalente a 64,25 milhões de votos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro, que recebeu 59,82 milhões de votos.

Com informações do g1.