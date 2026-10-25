Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação das eleições: "Impossível reconhecer o resultado"

Senador Flávio Bolsonaro (PL) disse que "é impossível reconhecer o resultado destas eleições" e que irá pedir a anulação do pleito. Candidato teve 59.825.984 votos, o que representa 48,21%

Flávio Bolsonaro (PL) em declaração à imprensa após o resultado das eleições (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que pedirá a anulação das Eleições 2026. No primeiro pronunciamento após a confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio criticou a prorrogação do horário de votação no país até às 19h, feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, e disse ser “impossível” reconhecer o resultado do pleito.

Rodeado de aliados em Brasília, Flávio acompanhou a apuração das urnas que consagrou a derrota dele com 48,21% dos votos válidos contra 51,79% de Lula, segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

À imprensa, Flávio sugeriu que a disputa presidencial sofreu intervenções de aliados de Lula. “Não vou aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo. Mais uma vez, pelos amigos do Lula, os membros do Tribunal Federal", disse.

O senador afirmou também que é “inexplicável” o que aconteceu. “As coisas acontecem do nada, a pedido de um ex-sócio do próprio Zanin, e ele atende a um pedido por cima da Justiça Eleitoral”, acrescentou.

Ainda conforme Flávio, os fiscais do Partido Liberal (PL) foram retirados das salas-cofre de acesso restrito do TSE, onde se centraliza a apuração e totalização dos votos de todo o país.

Ele afirmou também que “tem muita coisa para ser esclarecida antes de o Brasil simplesmente reconhecer essa sacanagem que ocorreu agora, nessas eleições”.

Por fim, Flávio comentou que não desistirá do Brasil e pediu que os eleitores dele também não desistam.



