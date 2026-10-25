"Ou a gente ganha. Ou a gente ganha. Tá avisado", diz Nikolas Ferreira sobre disputa presidencial

Nikolas confirmou que viajou em avião de Daniel Vorcaro (Reprodução/Instagram)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez uma publicação em tom de ameaça em sua conta na rede social X, neste domingo (25), ao comentar a apuração do segundo turno da corrida presidencial brasileira. “Ou a gente ganha ou a gente ganha. Tá avisado”, escreveu o parlamentar mineiro.

Nikolas subiu o tom após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que estendeu o horário de encerramento da votação para 19h em todo o país. Em um vídeo, o liberal sugeriu que o magistrado estaria favorecendo de forma intencional a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Se a gente ganhar é o natural, o normal. Agora, amigo, se a gente perder pode ter certeza que a prorrogação [do horário] ajudou somente um time, que era um time que precisava de virar”, afirmou.

Em outra publicação, Nikolas publicou um trecho de uma interação com um software de inteligência artificial generativa. Na ocasião, o deputado questionou se as eleições da Venezuela em 2015 e 2016 tiveram ampliação no horário de votação, além de perguntar quem havia vencido o pleito. Na resposta, a plataforma indica que a vitória em 2015 foi da oposição ao ex-presidente Nicolás Maduro.

