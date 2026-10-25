"Chegou a hora da mudança de verdade", diz Flávio Bolsonaro ao votar

Flávio Bolsonaro (MAURO PIMENTEL / AFP)

O senador conservador Flávio Bolsonaro afirmou neste domingo (25) que chegou a hora da "mudança de verdade" no Brasil, após votar no segundo turno da eleição em que enfrenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está, a vida de todo mundo piorou", disse o candidato depois de votar na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, Rio de Janeiro.