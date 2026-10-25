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ELEIÇÕES 2026

"Chegou a hora da mudança de verdade", diz Flávio Bolsonaro ao votar

Candidato votou no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

Publicado: 25/10/2026 às 20:18

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Flávio Bolsonaro/MAURO PIMENTEL / AFP

Flávio Bolsonaro (MAURO PIMENTEL / AFP)

O senador conservador Flávio Bolsonaro afirmou neste domingo (25) que chegou a hora da "mudança de verdade" no Brasil, após votar no segundo turno da eleição em que enfrenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está, a vida de todo mundo piorou", disse o candidato depois de votar na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, Rio de Janeiro.

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eleições 2026 , Flávio Bolsonaro
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