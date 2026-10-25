Pedro Rousseff, sobrinho de Dilma, sofre acidente de carro a caminho de São Paulo

A informação foi divulgada no perfil oficial do parlamentar. A nota ressalta que o veículo era ocupado por Pedro e o assessor de comunicação, que não teve o nome divulgado

Além de Pedro, estava no carro um assessor de comunicação do parlamentar (Reprodução/Instagram)

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, sofreu acidente de carro na Rodovia Fernão Dias, a caminho de São Paulo, na tarde deste domingo (25). A informação foi divulgada no perfil oficial do parlamentar. A nota ressalta que o veículo era ocupado por Pedro e o assessor de comunicação, que não teve o nome divulgado.

Ainda conforme o comunicado, a ex-chefe do Executivo não estava no carro. Mais cedo, o deputado havia compartilhado nas redes sociais a votação da tia, em Belo Horizonte. Pedro e o assessor acompanhariam a apuração do segundo turno em São Paulo.

O estado de saúde das vítimas não foi informado. Ainda na nota, a assessoria do parlamentar ressalta que acompanha o caso e divulgará novas informações assim que forem disponibilizadas.