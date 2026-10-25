Mendonça Filho e Túlio Gadelha votam neste domingo (25)

Deputados federais, que concorreram a uma vaga no Senado este ano, registraram o votação nas redes sociais

Mendonça Filho e Túlio Gadelha concorreram ao Senado por Pernambuco, mas não se elegeram (Reprodução/redes sociais)

O deputado federal Mendonça Filho (PL), que foi candidato ao Senado por Pernambuco, votou no final da manhã deste domingo (25), acompanhado de seus dois filhos pequenos. Nas redes sociais, ele incentivou às pessoas a irem votar.

"Votar é exercer a cidadania, fazer valer a nossa voz e participar das decisões que impactam o presente e o futuro do nosso país", disse. "A democracia se fortalece com participação. Por isso, não abra mão desse direito. Vá às urnas, exerça sua cidadania e lembre-se: defender nossos direitos também começa pela participação de cada um de nós".



Também candidato ao Senado e deputado federal, Túlio Gadelha (PSD) registrou nas redes sociais seu voto na manhã deste domingo (25). Ele salientou a importância de diminuir o alto número de abstenções registradas no primeiro turno das eleições.

"Nossa arma secreta são nossos velhinhos e aqueles que não foram votar. Nos ajudem nessa luta. Outra coisa: a carona solidária. Aquele amigo que pode dar uma força, levar você até a urna. E, claro, votar com o número certo", declarou Túlio em vídeo. "Vamos acabar com essa abstenção".