Marília Arraes (PDT) vota no Recife e acompanha a apuração ao lado de Lula, em São Paulo

Senadora eleita por Pernambuco votou na manhã deste domingo (25) (Foto: Crysli Viana)

A senadora eleita Marília Arraes (PDT) votou pela manhã no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife. Ela seguirá para São Paulo, onde acompanhará o resultado da apuração ao lado do presidente Lula.

"Cheguei cedinho à urna e já depositei meu voto na democracia, na saúde pública, na educação, na vida, na ciência e no amor", declarou em rede social.

“Estamos todos muito confiantes de que o Brasil vai escolher o projeto comandado por Lula, que é o projeto de um país cada vez mais justo e democrático. Sigo firme, do lado em que sempre estive, com muita coragem e amor no coração”, completou a senadora.

