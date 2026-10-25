Homem negro é visto acorrentado durante ato de apoio a Flávio Bolsonaro

No registro, é possível ver que o homem acorrentado segura um tridente e utiliza acessórios alusivos ao Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto o manifestante grita ofensas ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Homem acorrentado durante ato em apoio a Flávio Bolsonaro (Reprodução)

Durante ato em apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL), apelidado como "Bloco do 22", que aconteceu neste sábado (24) no Rio de Janeiro, um manifestante foi visto caminhando com um homem negro acorrentado.

No registro feito pelo jornalista francês Raphaël Bernard, é possível ver que o homem acorrentado segura um tridente e utiliza acessórios alusivos ao Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto o manifestante grita ofensas ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A deputada federal eleita Anielle Franco (PT) afirmou, em publicação nas redes sociais na noite deste sábado (24), que vai procurar o Ministério da Igualdade Racial para tomar medidas diante de episódios de racismo e intolerância religiosa registrados em manifestações de apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

"Estive na live do Exército do Lula com Janones, Muka e Rafael Infante. Falamos de mobilização e virada de votos, mas também de dois absurdos: racismo na Barra e intolerância religiosa em BH. Vou procurar o Ministério da Igualdade Racial para entender as medidas cabíveis. Não vamos deixar passar!", escreveu Anielle no X.

