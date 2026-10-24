Na véspera do 2º turno, estudantes lideram ato pró-Lula no centro do Recife

Manifestação saiu da Praça do Derby e se somou a ato do segmento cultural em direção ao Marco Zero

Estudantes convocaram último grande ato pró-Lula no Recife (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

Uma manifestação convocada por coletivos estudantis reuniu, neste sábado (24), milhares de apoiadores do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Praça do Derby, região central do Recife.

Intitulado “Bota pra Virar”, o ato contou com a participação de entidades como União Nacional dos Estudantes (UNE) e União dos Estudantes de Pernambuco (UEP), além de representantes da Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A manifestação, que seguiu pela Avenida Conde da Boa Vista em direção ao Marco Zero da capital pernambucana, também teve a presença de parlamentares eleitos nas eleições deste ano, como os deputados federais Rosa Amorim (PT) e Jones Manoel (PSOL), além da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, e da senadora Teresa Leitão (PT).

“Você acha que o povo está cansado de estar na rua? É um mar de gente no Recife. A virada já começou e amanhã é Lula presidente”, disse Rosa em um dos trios elétricos presentes no percurso.



Na chegada à Avenida Marquês de Olinda, no Bairro do Recife, os manifestantes se somaram à articulação convocada pelo segmento cultural, que reuniu integrantes do movimento Manguebeat, movimentos sociais e agremiações da cultura popular pernambucana.

Teresa Leitão: "É ganhar ou ganhar"

Em discurso para os presentes, a senadora Teresa Leitão saudou a mobilização e reforçou a importância da atuação dos estudantes na linha de frente do ato. Segundo a parlamentar, nunca houve na história do país um movimento de massa em que a juventude não estivesse presente.



"É por isso, Luciana [Santos], que a gente sonha. É por isso que a gente luta, que a gente acredita nesse país! E é por isso que o presidente Lula está em pé, altivo, enfrentando o miliciano, capacitista, bandido", disse.

"Só tem um retorno para nós: é ganhar ou ganhar. As ruas e as redes estão dando o recado", afirmou Teresa. "É na urna que a gente vai vencer as armas, a mentira, a intolerância", completou. A parlamentar também aconselhou o público a se cuidar fisicamente para evitar que imprevistos impeçam a concretização do voto.