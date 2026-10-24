Jornalistas realizam ato contra a desinformação e em apoio a Lula na Zona Norte do Recife

Ato aconteceu no Mercado de Casa Amarela, no Recife, com participação de jornalistas, artistas e políticos

Jornalistas realizam ato em apoio a Lula, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife (Weslly Gomes/DP)

Na manhã deste sábado (24), jornalistas realizaram um ato em defesa da democracia e da liberdade de imprensa, além da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A manifestação ocorreu no Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

A mobilização reuniu movimentos sociais, lideranças religiosas e representantes políticos, como Ivan Moraes (PSOL), ex-vereador que foi candidato ao Governo de Pernambuco nas eleições 2026, a deputada estadual mais votada em Pernambuco, Dani Portela (PT) ,e o deputado reeleito João Paulo (PT). A cantora Dany Myler também participou do ato.

A atividade teve início às 8h13 e se estendeu durante toda a manhã. Os participantes conversaram com as pessoas que circulavam pelo mercado, esclareceram dúvidas, verificaram informações e alertaram a população sobre a desinformação.