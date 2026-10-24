Com mais de 13 horas de transmissão, live de Janones ultrapassa 500 mil aparelhos conectados

Em apoio ao presidente Lula, a "Live da Virada" teve início na madrugada deste sábado (24) e está programada para durar 24 horas

André Janones conduz live de 24 horas no canal de Lula no Youtube (Reprodução)

Com mais de 13 horas de transmissão ininterruptas, a live organizada pelo deputado federal André Janones (Rede) em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou a marca de 600 mil aparelhos conectados no início da tarde deste sábado (24). Intitulada “Live da Virada”, a ação teve início na madrugada deste sábado (24) e está programada para durar 24 horas.



Após atingir a marca de meio milhão de aparelhos, Janones telefonou ao vivo para o presidente, que cumpre agendas de campanha na região sudeste. Na ligação, Lula pediu que os apoiadores convidem mais pessoas para o canal "Exército do Lula", que conta com quase 11 milhões de seguidores.

"Nosso exército é o exército da liberdade. A nossa guerra é na base da paz, do amor e da tranquilidade. Por isso, general Janones, vamos fazer uma convocatória para que o povo entre no nosso exército", brincou o presidente.

A live é transmitida no canal de Lula no Youtube. Nesta tarde, a conta bateu 3 milhões de seguidores.