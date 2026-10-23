Meta, Google e X afirmam que não houve irregularidade na atuação do canal 'Exército do Lula'

As plataformas informaram que as ações virtuais foram feitas por meio de perfis autênticos

Canal do WhatsApp é comandado pelo deputado federal André Janones (REDE-PT) (Foto: Reprodução )

Em resposta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, as plataformas Google, Meta e X afirmaram não terem encontrado indícios de irregularidades na atuação do canal de Whatsapp "Exército do Lula".

Na última quinta-feira, 22, o ministro havia ordenado que as empresas entregassem, no prazo de 24 horas, relatórios técnicos sobre a atuação coordenadas nas redes sociais a partir do canal, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

As plataformas informaram que, apesar de terem sido coordenadas pelo parlamentar por meio do WhatsApp, as ações virtuais de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram feitas por meio de perfis autênticos.

"Canal ‘EXÉRCITO DO LULA’. A análise do Canal à luz das Diretrizes de Canais consta da declaração técnica anexa (Doc. 01), que constatou que não há violação das políticas, detalhando as políticas e metodologia para detecção de conteúdo violador", disse a Meta.

Nunes Marques havia solicitado que as empresas identificassem possíveis amplificação artificial do alcance de publicações, uso de perfis inautêncticos, manipulação de recursos de busca e disseminação de informações falsas.

