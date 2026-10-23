Flávio e Lula se enfrentam em debate na TV Globo; veja onde assistir ao vivo online

Flávio Bolsonaro e Lula (Raul Spinassé e Ricardo Stuckert)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentam, nesta sexta-feira (23), no último debate do segundo turno da disputa presidencial. O encontro é promovido pela TV Globo.

O debate tem mediação do jornalista César Tralli e é exibido ao vivo pela TV Globo, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com transmissão simultânea pela GloboNews e pelo g1. Também é possível acompanhar pelo Globoplay.

Checagem



O g1 vai começar, ainda durante o encontro, a checagem das declarações dos candidatos, com a publicação das verificações na página do Fato ou Fake. O trabalho seguirá em conjunto com os sites dos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico e da Rádio CBN.

Regras do debate

O debate será baseado em perguntas entre os candidatos e terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. Três blocos são de temas determinados e um, de tema livre. A ordem das perguntas será definida por sorteios realizados ao vivo pelo mediador.

No primeiro bloco serão realizadas seis rodadas com assuntos relacionados às diferentes regiões do país e a um tema prioritário de âmbito nacional, de forma a aprofundar a exposição de propostas e programas de governo de cada um dos candidatos. Cada candidato terá três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

No segundo e no terceiro blocos, os candidatos escolherão entre os temas apresentados no telão para fazer as suas perguntas, mantendo a mesma dinâmica de tempo. Nestes três primeiros blocos, o candidato que tiver a palavra poderá se movimentar pelo cenário livremente. Enquanto isso, o oponente deve se manter em seu púlpito até chegar a sua vez de falar.

No quarto bloco, de tema livre, cada candidato terá oito minutos de fala, sem limite de intervenções. E poderá se movimentar livremente pelo seu lado do cenário.

