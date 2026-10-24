Flávio Bolsonaro estreita relação com o agro, "sertanejos" e base eleitoral em campanha do 2º turno

Em sua primeira candidatura ao Palácio do Planalto, o parlamentar buscou consolidar pontes com o setor e aliados, além de ter o nome envolvido nos casos do Banco Master e Ana Clara

Flávio Bolsonaro (PL) (Foto: Vittor Sales)

A disputa presidencial neste segundo turno entrou na reta final sob forte polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Em sua primeira candidatura ao Palácio do Planalto, o parlamentar intensificou as articulações políticas e a busca pela consolidação de sua base eleitoral nos dias que antecederam o pleito.

Na tentativa de ampliar o alcance de sua candidatura, Flávio buscou aproximação com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e construiu pontes com o setor privado. O aceno ao empreendedorismo foi reforçado pela adesão de lideranças, como o influenciador, empresário e ex-coach Pablo Marçal. Marçal é cotado para assumir, em caso de vitória do parlamentar, o Ministério da Prosperidade.

O candidato também cumpriu agendas no Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, realizando atos em capitais e comícios voltados ao eleitorado conservador. Nesses eventos, ele esteve acompanhado de aliados como os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Mendonça Filho (PL-PE), além do vereador Lucas Pavanato (PL-SP).

Debates e ações judiciais

O confronto direto com o adversário petista no primeiro debate do segundo turno, realizado no último domingo (18) pela Band, elevou a temperatura da campanha. Temas como segurança pública, economia e a quebra de sigilos bancário e fiscal dominaram os embates dentro e fora das redes sociais.

Paralelamente, a reta final registrou forte movimentação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A equipe do candidato do PL acionou a Corte para denunciar o disparo em massa de mensagens e cobrar o combate a conteúdos classificados por sua campanha como desinformação.

Repercussão do "Caso Ana Clara"



O debate também impulsionou as buscas na internet pelo termo "Flávio Bolsonaro caso Ana Clara". A repercussão ocorreu após Lula cobrar explicações do adversário sobre sua atuação como advogado de um policial militar acusado de homicídio, movimento que ganhou força nas redes sociais sob a liderança do deputado André Janones (Rede-MG).

A relação do senador com o caso ocorreu em 2024, quando ele assinou um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em defesa do cabo da PM Bruno Dias Delaroli. O agente foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pela morte da menina Ana Clara Machado, de 5 anos, atingida por um tiro de fuzil em fevereiro de 2021, na comunidade do Monan Pequeno, em Niterói.

Daniel Vorcaro e o Banco Master

A ligação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e com o Banco Master ganhou um novo capítulo a quatro dias da realização do segundo turno. Segundo informações do UOL, o escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro teria emitido notas para empresa que recebeu R$ 57,9 milhões do Banco Master.

Ao todo, foram duas notas de R$ 500 mil, emitidas em 7 de abril de 2025, para a Copenhagen Assessoria e Consultoria. A descrição dos serviços, na maioria dos casos, foi de “assistência jurídica”.

Evento na lancha durante a pandemia

Em 2020, no auge da pandemia da Covid-19, Flávio Bolsonaro se encontrou com dois lobistas da vacina Covaxin em uma lancha, no Lago Paranoá, em Brasília. O encontro também contou com a presença de três garotas de programa de São Paulo. A reunião, inicialmente, foi marcada para fechar um acordo com o governo Bolsonaro para produzir as vacinas em solo brasileiro.

Conforme a apuração da Revista Piauí, Danilo Berndt Trento e Francisco Maximiano, respectivamente diretor institucional e dono da Precisa Medicamentos, pediram para o agente de viagens Raphael Brandão, dono da Barão Turismo, organizar um churrasco a bordo da lancha.

Ao todo, sete pessoas estavam na embarcação: Flávio Bolsonaro, Alexandre Santini, que na época era sócio do senador, Berndt, Maximiano e as três garotas de programa. Ainda de acordo com a publicação da Piauí, o presidenciável desceu para a cabine com uma das garotas trazidas pelos empresários. No final do encontro, Trento teria presenteado Flávio com um Rolex.

Apoio de "sertanejos"

A candidatura de Flávio Bolsonaro recebeu apoios para além do campo político-partidário. Em um encontro na fazenda do senador Wilder Morais (PL), na terça-feira (20), o senador recebeu o apoio de 30 cantores sertanejos, entre eles Gusttavo Lima, Murilo Huff, Jorge, da dupla com Matheus, Marrone, dupla de Bruno e Zezé di Camargo.

Últimas pesquisas

Com vantagem no primeiro turno, Flávio Bolsonaro viu a diferença percentual do petista diminuir, como também seu desempenho, nas últimas pesquisas de intenção de voto. No último levantamento da Quaest, divulgado no dia 21 de outubro, o senador e o atual chefe do Executivo apareceram tecnicamente empatados no segundo turno das eleições presidenciais.

A última rodada da Datafolha, divulgada na última quinta-feira (22), também apontou empate entre os dois candidatos. Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 50%. Na véspera da votação, novas pesquisas dos institutos serão divulgadas.