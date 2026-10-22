Flávio participou de churrasco em lancha com lobistas e garotas de programa

Durante a pandemia, empresários com interesse em produzir a vacina Covaxin no Brasil realizaram evento para Flávio em lancha no lago Paranoá

Flávio Bolsonaro (PL) (JOÉDSON ALVES/AGÊNCIA BRASIL)

Durante a pandemia, em 2020, dois lobistas da vacina Covaxin se encontravam com o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, hoje candidato à presidência da República. O local: uma lancha, no Lago Paranoá, em Brasília. Entre os convidados, três garotas de programa de São Paulo.

O encontro foi idealizado pelos empresários Danilo Berndt Trento e Francisco Maximiano, respectivamente, diretor institucional e dono da Precisa Medicamentos, que tinham interesse em representar o laboratório indiano Bharat Biotech, responsável pelo desenvolvimento da Covaxin, e fechar um acordo com o governo Bolsonaro para produzir as vacinas em solo brasileiro. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (21) pela revista Piauí.

No dia 16 de julho de 2020, dia em que o Brasil registrou 1.299 mortos e somou quase 77 mil vidas perdidas por conta da Covid-19, os empresários decolaram de São Paulo com destino a Brasília. Segundo a reportagem, o voo ocorreu no jato executivo Embraer Phenom 300, de prefixo PR-SAD, que teve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, como um dos donos.

O evento na lancha ocorreu no dia 17. Trento e Maximiano pediram para o agente de viagens Raphael Brandão, dono da Barão Turismo, organizar um churrasco a bordo da lancha.

Como foi o evento na lancha

Sete pessoas embarcaram: os dois empresários, as três garotas (duas loiras e uma morena), Flávio e o então sócio do senador Alexandre Santini. Na época Flávio e Santini era proprietários de uma franquia da loja da Kopenhagen, no Rio de Janeiro, que, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, foi usada para lavar dinheiro da prática de rachadinhas no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual no Rio. O caso das rachadinhas foi arquivado em 2021, ainda no governo Bolsonaro, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as provas.

No encontro da lancha, ainda conforme a apuração da Piauí, Santini e Flávio ficaram sem camisa. Enquanto o sócio exagerou na bebida, o senador desceu para a cabine com uma das garotas trazidas pelos empresários.

Na saída do “passeio”, por volta das 15h, Trento presenteou Flávio com um Rolex. O empresário tirou o relógio com pulseira prateada do próprio punho e colocou no punho do senador, que foi embora com o presente. Santini, por sua vez, voltou a São Paulo de carona no jatinho dos empresários.

Lobby com festas e serviços sexuais

"Esses eventos acontecem em dias de semana, que são menos concorridos. Em geral, os barcos ficaram parados ao final da barragem, quando não há outros barcos nem sequer avaliam fiscalização", disse à Piauí um ex-assessor parlamentar. Segundo a reportagem, a fonte frequentou algumas festas em lanchas com garotas de programa, sendo duas delas com a presença de Flávio. "Uma antes e outra durante a pandemia", afirmou.

O modus operandi é o mesmo usado por Daniel Vorcaro, que contava com promoters para realizar festas privativas e exclusivas e oferecer serviços sexuais para autoridades. O objetivo principal do ex-banqueiro, assim como o que ocorre em Brasília, era fazer lobby para favorecer interesses dos seus próprios negócios.

