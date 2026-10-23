Advogado Willer Tomaz vai para os EUA em meio a avanço de investigações

Amigo de Flávio, Tomaz é investigado por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção ativa e fraude bilionária do INSS

Willer Tomaz é um aliado próximo de Flávio Bolsonaro. (Foto: Reprodução.)

O advogado e empresário Willer Tomaz, alvo de investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF), está em Miami, nos Estados Unidos. A viagem aconteceu na semana passada em meio ao avanço das apurações.

A ida de Tomaz para os EUA foi divulgada nesta sexta-feira (23) pela coluna de Milena Teixeira, no portal Metrópoles. O advogado é investigado por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa, violação de sigilo funcional, além da fraude do INSS.

No domingo (18), foi divulgada a abertura de um novo inquérito no STF contra o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro. A investigação apura se Flávio atuou com Tomaz em um suposto crime de lavagem de dinheiro.

Segundo a colunista, a principal investigação contra Tomaz, no entanto, é em relação à Blaze, plataforma de apostas. O objetivo dos investigadores é apurar se apostas e transferências de contas do advogado foram usadas para ocultar a origem dos recursos.

O empresário ainda é investigado na Operação Sem Desconto, que apura descontos indevidos de beneficiários do INSS. O prejuízo estimado pela operação da fraude nos benefícios é de aproximadamente R$ 6,3 bilhões entre 2019 a 2024.

