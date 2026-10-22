Lula fechará campanha com caminhada na Avenida Paulista no sábado (24)

Na reta final da corrida pela reeleição, presidente participa de caminhada na orla de Copacabana, no Rio, pela manhã

Ato com o presidente Lula (PT), candidato à reeleição, nesta quarta-feira (21) em Belo Horizonte (DOUGLAS MAGNO / AFP)

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai fazer uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), na tarde do sábado (24), para fechar a provável última campanha eleitoral da carreira política.

O evento vai partir às 16 horas da Alameda Campinas e irá até a altura das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

Ao lado de Lula, estarão o vice-presidente e também candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), e os ex-ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Meio Ambiente, Marina Silva; do Empreendedorismo, Márcio França; e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Os quatro ex-ministros deixaram o governo para disputar as eleições paulistas e foram derrotados. Também vão acompanhar o petista parlamentares e lideranças políticas aliadas.

Copacabana

Lula também deve participar de uma caminhada na orla da Praia de Copacabana, no Rio, na manhã de sábado. Os detalhes da agenda devem ser divulgados ainda nesta quinta-feira (22) pela campanha de Lula.