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"Brasil não cabe no quintal de ninguém", diz Lula em discurso na ONU

Lula foi aplaudido pelos presentes no auditório da ONU, em Nova York, durante discurso nesta terça-feira (22)

Estadão Conteúdo

Publicado: 22/09/2026 às 11:52

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Lula foi aplaudido pelos presentes no auditório da ONU, em Nova York, durante discurso nesta terça-feira (22)./Reprodução/ONU.

Lula foi aplaudido pelos presentes no auditório da ONU, em Nova York, durante discurso nesta terça-feira (22). (Reprodução/ONU.)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (22) em discurso na abertura da sessão de debates da Assembleia das Nações Unidas, que "o Brasil não cabe no quintal de ninguém", referindo-se às ações dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe. Neste momento, o líder brasileiro foi aplaudido pelos presentes no auditório da ONU, em Nova York.

"Na América Latina e no Caribe, a proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável, sobretudo no contexto do recrudescimento de tentações hegemônicas. O Brasil não cabe no quintal de ninguém", afirmou, sendo interrompido por aplausos logo em seguida.

O presidente citou seu histórico político de luta contra a ditadura militar brasileira e na defesa da democracia. "Somos chamados a optar entre o unilateralismo ou multilateralismo, soberania ou subordinação", disse, mais uma vez com referências implícitas às medidas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Guerras

Lula também criticou o conflito no Oriente Médio. Ele afirmou que "famílias em todo o mundo pagam pelo aumento do preço dos combustíveis" e que o "estreito de Ormuz se transformou em trincheira da guerra, quando deveria ser uma passagem vital para o comércio".

O presidente também citou as guerras em Gaza e na Ucrânia. Sobre o caso envolvendo israelenses e palestinos, Lula criticou o silenciamento da jurista italiana Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, por críticas à guerra em Gaza.

Discurso , Lula , ONU
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