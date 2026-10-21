Cinco estados brasileiros e o DF terão segundo turno para governador

Eleitores vão às urnas no próximo domingo (25) em todo o país

No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para presidente da República (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Cinco estados e o Distrito Federal terão segundo turno para governador nas Eleições 2026. No próximo domingo (25), a disputa para o governo do estado continua no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.

Nessas localidades, os eleitores e as eleitoras vão às urnas para a escolha de dois cargos: presidente e governador. No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República. Os candidatos ao Palácio do Planalto são Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

Confira quem são os candidatos nos estados e no DF:

Acre

No Acre, vão disputar o segundo turno Mailza Assis, do Progressistas, e Alan Rick, do Republicanos. Atual governadora, Mailza terminou o primeiro turno na frente, com 49,76% dos votos válidos (218.760 votos) e Rick ficou em segundo, com 32,27% (141.859 votos).

No estado, 614.375 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 52% são mulheres e 48%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 72,28% são pessoas pardas; 14,53%, brancas; 8,29%, pretas; 4,34%, indígenas; e 0,89%, amarelas.

Amazonas

No Amazonas, Omar Aziz, do PSD, e Professora Maria do Carmo, do PL. No primeiro turno, Aziz ficou na frente, com 40,63% dos votos válidos (841.846 votos) e Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,49% (507.335 votos).

No estado, 2.801.182 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 51% são mulheres e 49% homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 75,93% são pessoas pardas; 10,53%, brancas; 9,27%, indígenas; 3,81%, pretas; e 0,46%, amarelas.

Distrito Federal

No Distrito Federal, Celina Leão, do Progressistas, e Leandro Grass, do PT. No primeiro turno, Celina terminou na frente, com 49,93% dos votos válidos (825.530 votos) e Grass ficou em segundo, com 34,47% (569.930 votos).

O total de eleitores aptos a votar no Distrito Federal é 2.253.132. Desses, 54% são mulheres e 46%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 49,17% são pessoas pardas; 38,02%, brancas; 11,71%, pretas; 0,89%, amarelas; e 0,22%, indígenas.

Espírito Santo

No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, do Republicanos, e Ricardo Ferraço, do MDB. Pazolini terminou o primeiro turno à frente, com 49,65% dos votos válidos (1.048.633 votos) e Ferraço ficou em segundo, com 34,06% (719.397 votos). O total de eleitores aptos a votar no estado é de 2.987.584.

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, Allyson, do União, e Cadu de Lula, do PT. No primeiro turno, Allyson obteve 36,94% dos votos válidos (733.809 votos), enquanto Cadu de Lula ficou em segundo, com 36,16% (718.300 votos). O estado tem 2.656.207 eleitores aptos a votar.

Tocantins

No Tocantins, Professora Dorinha, do União, e Vicente Júnior, do PSDB. Professora Dorinha terminou o primeiro turno na liderança, com 45,52% dos votos válidos (386.260 votos); em segundo ficou Vicente Júnior, com 43,94% (372.848 votos).