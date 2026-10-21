Recife abre inscrições para acolhimento de crianças em creches municipais no dia do 2º turno

Sala de aula ( - Marcos Pastich/PCR Imagem)

Famílias de crianças matriculadas em creches municipais do Recife podem se inscrever a partir desta terça-feira (20) para a ação de acolhimento da prefeitura da capital pernambucana para o acolhimento desses estudantes durante a votação do segundo turno, prevista para este domingo (25). Pais ou responsáveis devem realizar a solicitação até 21 de outubro no site da iniciativa.

De acordo com a Prefeitura do Recife, 136 unidades municipais estarão abertas, das 8h às 13h, e vão atender cerca de 21 mil crianças da rede. No ato de inscrição, as famílias devem informar o CPF ou matrícula da criança para ter acesso à listagem das instituições que estarão abertas no dia 25 de outubro.

Ainda conforme a gestão municipal, a ação contará com aproximadamente 1 mil trabalhadores da Educação, que vão oferecer, além do acolhimento, alimentação e atividades lúdicas e recreativas às crianças enquanto os pais ou responsáveis comparecem aos locais de votação.





