Sem Flávio Bolsonaro, aliados apostam em Alfredo Gaspar e Nikolas Ferreira nos atos em Pernambuco

Caravana, Bloquinho 22 e carreatas fazem parte da agenda da ala bolsonarista em Pernambuco nesta última semana de campanha

Mendonça Filho, Alfredo Gaspar e Nikolas Ferreira (Divulgação; Reprodução/Instagram)

A quatro dias do segundo turno e sem confirmação de agenda do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) em Pernambuco, aliados do senador apostam nos nomes do candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL) e o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL) nos últimos atos de campanha no estado.

A agenda da ala bolsonarista em Pernambuco começa nesta quarta-feira (21), com a Caravana Muda Brasil. O evento, no Mar Hotel, em Boa Viagem, reunirá o setor produtivo com empresários, produtores rurais, industriais, comerciantes e representantes da sociedade civil e conta com a presença do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (Republicanos), e da vice-presidente da FPA no Senado, Tereza Cristina (PP).

Na quinta-feira (22), o "Bloquinho 22" reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro também na Zona Sul do Recife. O ato, previsto para às 19h22, terá participação de Nikolas Ferreira e do vereador de São Paulo e deputado federal recém-eleito Lucas Pavanato (PL). No dia seguinte, Alfredo Gaspar volta ao estado para participar de uma carreata no município de Jaboatão dos Guararapes, apontado como um reduto bolsonarista na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ainda na sexta-feira (23), serão realizadas carreatas em diversas regiões, incluindo Triunfo, no Sertão, e Barreiros, na Mata Sul.

Na véspera da votação do segundo turno, a mobilização seguirá com carreatas nas zonas Norte e Sul do Recife, em Igarassu, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, comandadas por Mendonça Filho, coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro no estado. Paralelamente, lideranças da direita estarão distribuídas em carreatas e adesivaços em diversos municípios pernambucanos.







