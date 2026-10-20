Câmara Municipal do Recife elege nova Comissão Executiva nesta quarta-feira (21)

Votação definirá a composição e condução administrativa do Legislativo da capital pernambucana. O pleito está previsto para às 15h, no Plenário da Casa

Câmara Municipal do Recife (Marina Torres/DP Foto)

A Câmara Municipal do Recife elege, nesta quarta-feira (21), a nova Comissão Executiva para os próximos dois anos (2027-2028). A votação definirá a composição e condução administrativa do Legislativo da capital pernambucana. O pleito está previsto para às 15h, no Plenário da Casa de José Mariano.

Estabelecida pelo Regimento Interno da Casa, a eleição vai definir os nomes para os cargos de presidente, primeiro-vice-presidente, segundo-vice-presidente, terceiro-vice-presidente, primeiro-secretário, segundo-secretário, terceiro-secretário, primeiro-suplente e segundo-suplente. O novo rearranjo vem após a eleição do atual presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá (PSB), a deputado estadual.

Cotados

Para a transição da Comissão Executiva, o vereador Samuel Salazar (MDB) aparece como o principal nome na disputa para o cargo de presidente. Além dele, nomes como Marco Aurélio Filho (PV) para primeiro-secretário; recentemente, ele deixou a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife; Eriberto Rafael (PSB), Zé Neto (PSB) e professora Ana Lúcia (Republicanos), que já fazem parte da Comissão Executiva da Casa.



