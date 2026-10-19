A cinco dias do 2º turno, Lula faz caminhada com aliados políticos em Petrolina e Juazeiro

Agenda no Vale do São Francisco começa a partir das 14h desta terça-feira (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Na última e decisiva semana da campanha presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensifica a mobilização no Nordeste em busca da reeleição. A cinco dias do segundo turno, o petista participa, nesta terça-feira (20), de uma caminhada entre Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, acompanhado de lideranças políticas dos dois estados.

A mobilização na região do Vale do São Francisco contará com a presença do presidente nacional do PSB, João Campos, dos senadores Humberto Costa e Teresa Leitão, ambos do PT, e da senadora eleita Marília Arraes (PDT). Também estará presente o governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), além de deputados federais e estaduais ligados à campanha presidencial.

Em Pernambuco, onde Lula conquistou 63,45% dos votos válidos no primeiro turno, a direção estadual do PT estabeleceu como meta elevar esse percentual para 70% no próximo domingo (25). A estratégia passa pela mobilização dos eleitores que não compareceram às urnas em 4 de outubro e pela tentativa de conquistar votos na reta final da campanha contra Flávio Bolsonaro (PL).

A caminhada terá concentração a partir das 14h, na Orla II de Juazeiro, em frente ao Vapor do Vinho. O início do percurso está previsto para as 16h, com deslocamento em direção a Petrolina e encerramento na Avenida Guararapes, no Centro da cidade pernambucana.

Para Carlos Veras, presidente do PT em Pernambuco, o ato pretende demonstrar a capacidade de mobilização da campanha em uma região que reúne duas importantes cidades do interior nordestino.

“Petrolina e Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, estarão juntas em uma grande mobilização por Lula. Nosso time em Pernambuco estará presente, com lideranças de todo o estado. Vai ser uma coisa linda ver as duas cidades irmãs, unidas pelo São Francisco, recebendo Lula com essa força e participação popular”, afirmou.

A caminhada em Petrolina será a segunda agenda de campanha de Lula em Pernambuco nas eleições deste ano. A primeira ocorreu em 25 de setembro, ainda no primeiro turno, quando o presidente percorreu as ruas do Centro do Recife, do Cais de Santa Rita ao Marco Zero, acompanhado de João Campos, Marília Arraes, Humberto Costa e outras lideranças políticas.