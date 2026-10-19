André Janones é internado em UTI após debate na Band; entenda

Deputado federal apresentou alteração no ritmo cardíaco após participar de debate eleitoral da Band; parlamentar está estável e sob acompanhamento médico

André Janones (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones foi internado nesta segunda-feira (19) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca ao término do debate eleitoral promovido pela Band. O parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização contínua.

Janones está sendo acompanhado por uma equipe médica especializada, comandada pela cardiologista Ludhmila Hajjar.

A arritmia consiste em uma alteração no ritmo dos batimentos cardíacos, que podem apresentar frequência acelerada, reduzida ou irregular. A repercussão do quadro varia conforme o tipo da condição e o estado clínico do paciente.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o diagnóstico específico de Janones, os procedimentos adotados pela equipe médica nem a previsão de alta hospitalar.