Quando é o último debate entre Flávio e Lula no 2º turno? Confira data e horário

O primeiro confronto do segundo turno, realizado no domingo (18) pela TV Band e pelo Estadão, foi marcado por provocações, bate-bocas e pedidos de expulsão nos bastidores

Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band (NELSON ALMEIDA / AFP)

O próximo debate presidencial do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) está marcado para esta sexta-feira (23). O confronto será transmitido a partir das 21h20 pela TV Globo, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli.

O primeiro confronto do segundo turno, realizado no domingo (18) pela TV Band e pelo Estadão, foi marcado por provocações, bate-bocas e pedidos de expulsão nos bastidores.

A tensão entre os candidatos se estendeu à plateia, onde aliados dos dois lados trocaram acusações, comemoraram respostas e tentaram orientar os postulantes durante o programa. Em diferentes momentos, a organização precisou intervir para conter desentendimentos.

Antes mesmo do início do debate, o clima era de forte expectativa entre os assessores. Flávio Bolsonaro fez uma oração no estúdio, enquanto Lula aguardava o início do confronto na antessala.

Cancelamento do debate no primeiro turno

No primeiro turno, a TV Globo cancelou o debate presidencial, que deveria acontecer em 1º de outubro, após decisões judiciais que alteraram a dinâmica e a lista de convidados do encontro.

A primeira determinação partiu da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concessiva de liminar que proibia a emissora de exibir o púlpito vazio de Lula e impedia que os demais candidatos dirigissem perguntas ao ausente.

Na sequência, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou decisão do presidente do TSE, Nunes Marques, e determinou a inclusão de Renan Santos (Missão) no debate, citando os dados da pesquisa Quaest de 28 de setembro.

Diante do impasse judicial, Lula optou por conceder entrevista ao podcast Flow no mesmo horário. Cerca de duas horas antes da transmissão, Flávio Bolsonaro, que havia confirmado presença, anunciou seu cancelamento alegando "censura imposta ao evento pelo TSE".