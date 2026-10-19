Flávio x Lula: troca de acusações entre candidatos marca primeiro debate

Confronto entre os presidenciáveis registrou acusações de ambos os lados sobre Daniel Vorcaro e pouco espaço para apresentar as propostas

Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula no primeiro debate das eleições de 2026 (Nelson Almeida/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participarem, na noite deste domingo (18), do primeiro confronto direto a uma semana do segundo turno das eleições de 2006. O debate entre os presidenciáveis realizado pela Bandeirantes, porém, foi marcado por discussões entre os candidatos e pouco espaço para apresentação de propostas.

Flávio focou em perguntas sobre a empresária e lobista Roberta Luchsinger e a relação dela com Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente; além do suposto financiamento do banqueiro Daniel Vorcaro a um documentário sobre Lula. Já o petista questionou o candidato do PL diversas vezes sobre o patrocínio de Vorcaro ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de focar na atividade parlamentar de Flávio.

Na Saúde, o senador fez um mea culpa sobre os resultados no governo de seu pai. A declaração ocorreu após Lula criticar a condução da pandemia de covid-19 e questionar o adversário sobre seu compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS).

"De fato, a saúde não foi uma área que a gente teve o melhor resultado. Eu faço aqui esse mea culpa", afirmou Flávio. O senador ponderou que o governo enfrentou dois anos de uma pandemia causada por uma doença nova, que, segundo ele, ninguém sabia direito como combater. "O Bolsonaro deu o seu melhor", disse.

Flávio ainda anunciou Cláudio Lottenberg, ex-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, como o escolhido para o Ministério da Saúde, e prometeu um SUS no “padrão Einstein”. O candidato do PL também prometeu, caso eleito, comprar as dívidas dos brasileiros e congelar os pagamentos por seis meses, para pessoas físicas, e um ano, para empresas, além de criar o Ministério da Prosperidade.

Na Segurança Pública, Lula cobrou o adversário sobre o apoio à PEC da Segurança Pública e reafirmou que, caso tenha um novo mandato, criará o Ministério da Segurança Pública. O presidente também disse que seu governo está "combatendo o crime organizado da esquina ao andar de cima".

Candidatos trocam acusações

O petista ainda disse que quer "distância de miliciano" ao se referir a Flávio. Em resposta, Flávio comparou Lula a um ladrão. "Pensando bem, é melhor você ficar longe mesmo, que minha carteira pode ser roubada", declarou.

Lula também acusou o adversário de mentir sobre o Caso Master durante o debate e citou o histórico de declarações falsas da família Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro mentia 11 vezes por dia. “Ele parece que se preparou com a maior desfaçatez, porque ele não percebe que contou 43 mentiras (sobre Vorcaro)”, disse.

Flávio reagiu com acusações contra o governo petista. Disse que o Brasil elegeu um Congresso mais à direita e afirmou que não haverá “roubalheira de velhinho” em um eventual governo dele.

No último bloco, Lula questionou se o senador pretende entregar as terras raras e os minerais críticos brasileiros aos Estados Unidos. Flávio não respondeu diretamente à pergunta. Em vez disso, acusou o governo Lula de não defender empresas brasileiras diante das tarifas norte-americanas.

“Eu desafio você e eu amanhã abrimos a nossa conta bancária, abrimos o nosso sigilo telefônico para que o povo brasileiro saiba quem é ladrão nesse país”, afirmou Lula. Na tréplica, Flávio disse não ter “absolutamente nada a esconder”, mas voltou a acusar Lula de esconder recursos fora das próprias contas.



*Com informações do Correio Braziliense e Estadão Conteúdo