Atos com artistas e estudantes reforçam campanha de Lula pelo país neste domingo

Estudantes e artistas se mobilizam em diversas capitais brasileiras a uma semana da votação decisiva entre Lula e Flávio

Caminhada rumo ao Congresso foi a segunda grande mobilização de estudantes realizada na Esplanada em menos de uma semana (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas neste domingo (18/10) em uma série de manifestações pela reeleição do petista. Os atos, organizados em diferentes regiões do país, reuniram estudantes, artistas e movimentos sociais, com atividades concentradas nas capitais e em outras cidades brasileiras.

As mobilizações fazem parte de uma campanha que ganhou força após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou a votação à frente de Lula. Desde então, grupos de apoiadores do presidente passaram a organizar manifestações pelas redes sociais, com participação expressiva de movimentos estudantis.

Em Brasília, os manifestantes começaram a se concentrar em frente ao Museu Nacional da República, nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e da Catedral Metropolitana. Por volta do meio-dia, o grupo iniciou uma caminhada em direção ao Congresso Nacional, mesmo sob o forte calor registrado na cidade.

A mobilização ocorreu cinco dias após outra manifestação de apoiadores de Lula na Esplanada. Na última terça-feira (13), milhares de pessoas participaram de um ato convocado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade de Brasília (UnB), com apoio da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Procurada pelo Correio, a Secretaria de Segurança Pública informou que não realiza estimativas de público dessas manifestações.

Rio de Janeiro



No Rio de Janeiro, o cantor e compositor Chico Buarque participou de uma manifestação organizada pela UNE, com apoio de partidos como PT e PDT. O público ocupou um quarteirão da avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro da cidade.

Recebido com manifestações de apoio dos presentes, o músico discursou em defesa do presidente e das instituições democráticas.

Também na capital fluminense, uma segunda mobilização foi convocada para as 16h, em Copacabana, na zona sul. O encontro, organizado por iniciativa do cantor Caetano Veloso, foi anunciado como um “ato musical em defesa da democracia”.

Salvador



Em Salvador, a programação no Clube Espanhol reuniu apoiadores do petista e teve a participação de Gilberto Gil, Daniela Mercury e Kannalha, além de outros artistas.

Belo Horizonte



Na capital mineira, manifestantes ocuparam a Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, também a partir das 11h. Convocado pelas redes sociais, o encontro teve como objetivo fortalecer a candidatura de Lula e conquistar novos eleitores para a votação do próximo domingo (25/10).

São Paulo

Em São Paulo, a programação foi direcionada principalmente às regiões periféricas, com atividades previstas a partir das 15h. A convocação dos grupos petistas utilizou o lema “Botar pra virar! Domingo é nas periferias!”.

Porto Alegre

Já em Porto Alegre, as atividades começaram às 11h, com dois encontros simultâneos: a Mobilização 60+, na Praça da Redenção, e uma manifestação no Largo Zumbi dos Palmares. Às 14h, a Redenção recebeu o Ato Musical pela Democracia, com a presença de artistas locais.

Também foram anunciadas manifestações em cidades do Acre, Amapá, Pará, Tocantins, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.

Mobilização ganhou força após primeiro turno



Os atos deste domingo dão continuidade a uma série de manifestações organizadas desde 4 de outubro, quando Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno à frente de Lula. O resultado levou apoiadores do presidente a intensificarem as convocações pelas redes sociais, sobretudo por meio de grupos estudantis.

Uma das maiores mobilizações ocorreu em 11 de outubro, na avenida Paulista, com a participação do próprio presidente. Na ocasião, o público ocupou aproximadamente 12 quarteirões da via, distribuídos ao longo de boa parte de seus 2,8 quilômetros de extensão.

Desde então, os encontros se espalharam por diferentes estados, com o objetivo de ampliar a presença da campanha petista nas ruas antes da votação decisiva.

Apoiadores de Flávio Bolsonaro também realizam atos

Paralelamente às manifestações em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, realizaram neste domingo (18/10) um ato na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, para demonstrar apoio à sua candidatura. Batizada de “Bloquinho do 22”, a mobilização reuniu milhares de pessoas e contou com a presença do próprio candidato e de importantes lideranças políticas.

Entre os presentes estavam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB); o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos organizadores do ato; e o deputado estadual Lucas Pavanato (PL-SP). Também participaram os parlamentares Marcel van Hattem (Novo-RS), Deltan Dallagnol (Novo-PR) e André do Prado (PL-SP), além de outras lideranças políticas aliadas ao candidato.





A manifestação ocorre na reta final da campanha presidencial, a uma semana do segundo turno, marcado para o próximo domingo (25/10). Assim como os atos favoráveis a Lula, a mobilização na Paulista faz parte da estratégia dos dois campos políticos para ampliar a visibilidade de suas candidaturas, mobilizar apoiadores e conquistar votos antes da decisão nas urnas.