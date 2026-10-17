"A Globo está sob suspeição da minha candidatura", diz Lula (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a TV Globo passou a estar "sob suspeição" pela sua candidatura após o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, almoçar com a cúpula da emissora horas antes de ser entrevistado no Jornal Nacional.

“A partir de hoje a Globo está sob suspeição da minha candidatura. Não merece confiança. Nós agora temos que enfrentar a bandeira norte-americana, o presidente Donald Trump, Javier Milei, o careca que desviou do INSS e o Vorcaro, que roubou R$ 60 milhões. E do meu lado eu só tenho o povo brasileiro e nós vamos votar e vamos derrotar”, declarou Lula durante ato em Minas Gerais.

Flávio foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. Em nota, a TV Globo afirmou que pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia. Leia a íntegra:

"O candidato à presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro, fez hoje uma visita institucional à sede da Globo, no Rio de Janeiro, e foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. O encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo. Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia”, afirmou a emissora.



