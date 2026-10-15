CEO do Grupo Globo é demitido após revelação de conversas com Vorcaro: "relação inadequada"

Kachar comandava as operações do grupo Globo. Em mensagens, ele e o ex-banqueiro negociavam patrocínios e discutiam reportagens de interesse do Master

Vorcaro e Kachar trocaram mensagens sobre festa privada em Nova York (Reprodução / Youtube)

Em nota divulgada nesta quinta-feira (15), o Grupo Globo anunciou a demissão de Frederic Kachar do cargo de diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio. A decisão foi comunicada após o vazamento de conversas polêmicas de WhatsApp extraídas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, com quem o executivo negociava patrocínios em eventos do grupo, fazia pedidos de reportagens de seu interesse, debatia matérias produzidas por jornalistas do e também fazia comentários sobre festas com mulheres estrangeiras.

Kachar estava na empresa havia 29 anos e comandava as operações dos jornais O Globo, Valor e Extra, além das revistas da Editora Globo, como Marie Claire e Vogue, e do Sistema Globo de Rádio, que inclui a rádio CBN. O Grupo Globo afirmou na nota que o conteúdo das conversas privadas mantidas entre Kachar e Vorcaro “revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante”.

A empresa declarou ainda que teve acesso ao material vazado nesta quarta-feira (14) e que a atitude do executivo vai contra seus princípios editoriais. “O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo”, destacou.

Confira a nota na íntegra:

O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante.

A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.

A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.

Comunicação Globo

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2026



