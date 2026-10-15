CEO do Grupo Globo é demitido após vazamento de conversas com Vorcaro

A relação entre Vorcaro e Frederic Kachar misturou festas privadas, negócios e pedidos de favores, segundo mensagens atribuídas aos dois, que teriam sido extraídas do celular do banqueiro apreendido pela Polícia Federal (PF)

O ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro (Divulgação/Banco Master)

Frederic Kachar, presidente da Editora Globo, manteve com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, uma relação que misturou festas privadas, negócios e pedidos de favores, segundo mensagens atribuídas aos dois, que teriam sido extraídas do celular do banqueiro apreendido pela Polícia Federal (PF). O novo material, que cobre de outubro de 2023 a julho de 2025, veio a público na quarta-feira (14). Kachar também comanda a Infoglobo e a Globo Condé Nast.

Reclamação contra jornalista

Em abril de 2025, Vorcaro reagiu a uma reportagem de Malu Gaspar, de O Globo, sobre gestores do Master que respondiam a processos por suspeita de operações fraudulentas e manipulação de preços. "Isso é sacanagem demais, Fred", escreveu o banqueiro, para quem o texto "diminui muito o jornalismo da Globo". Kachar respondeu que tentava falar com a colunista, chamou o estilo dela de "cansativo e desnecessário" e prometeu "Vou falar com ela". No mesmo diálogo, afirmou que a jornalista tem liberdade e que ninguém a escala.

Não há registro de que a cobertura tenha sido alterada, e o executivo reconhece a autonomia da colunista. Malu Gaspar é autora da reportagem que revelou, em dezembro de 2025, o contrato de R$ 129 milhões do escritório de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, com o Master.

Em setembro de 2024, Kachar encaminhou ao banqueiro uma reportagem do Valor Econômico, também do grupo, e perguntou se ele "não vai falar nada". Vorcaro respondeu que precisava de "uma matéria muito boa" para criar "gordura de mídia". Em outra conversa, o banqueiro comenta um "B.O" que tentava resolver com outro jornal que, dias depois, em agosto de 2024, publicou a primeira reportagem sobre o perfil extravagante do empresário.

Festas privadas

Em fevereiro de 2024, Vorcaro convidou Kachar para encontros que, segundo as mensagens, aconteciam "todas as terças" em São Paulo. O executivo chamou essas noites de "guerra da Ucrânia" e "bomba na Rússia" e perguntou: "Como você aguenta?". Ele também comentou a aparência de atrizes da emissora, entre elas Deborah Secco e Sabrina Sato, que não são acusadas de nenhuma irregularidade.

As conversas citam festas com modelos ucranianas. Vorcaro, segundo a PF, teria participado do gerenciamento de uma rede de prostituição com mulheres estrangeiras, inclusive refugiadas ucranianas e russas, o que ele nega. Não há, no entanto, confirmação de que as mulheres presentes nos eventos mencionados por Kachar integrassem essa suposta rede, nem de que o executivo do grupo Globo soubesse dela.

Já em 15 de maio de 2024, Vorcaro disse ter "fechado um lugar" para uma festa "sem celular" e "sem risco". "É nessa que eu vou!", respondeu Kachar, a quem o banqueiro chamou de "convidado de honra". Segundo as mensagens, o executivo chegou perto da meia-noite, foi barrado na entrada e depois entrou. Na tarde seguinte, perguntou se alguém havia anotado "a placa do caminhão" que o atropelou. As conversas não esclarecem o que ocorreu na festa nem o significado de "sem risco".

Negócios e favores

Em março de 2024, depois de uma conversa, Vorcaro escreveu "Vamos por pra rodar". Kachar respondeu que esperava "muitos desdobramentos" e que iria "conectar" o banqueiro a "Roberto". As mensagens não confirmam quem é, mas a PF afirma tratar-se de Roberto Marinho Neto, da família controladora da Globo e CEO da Globo Ventures, braço de investimentos do grupo.

Vorcaro visitou a sede da Globo, no Jardim Botânico, no Rio, acompanhado de Kachar e de Marinho Neto. Em 3 de maio, citou o apresentador Luciano Huck como responsável por marcar um novo encontro. "Combinado", respondeu o executivo. Não há indicação de que algum negócio tenha sido fechado.

Em maio de 2024, o Master foi o principal patrocinador do Summit Valor Econômico Brazil-USA, em Nova York, evento do grupo que celebrou os 25 anos do jornal. Vorcaro discursou e divulgou o CredCesta, produto de crédito do banco. Kachar o apresentou e prometeu "repercussão ampla em todos os veículos do grupo Globo".

Em outubro de 2024, o banqueiro pediu que veículos do grupo noticiassem a abertura de uma empresa da namorada, a influenciadora Martha Graeff, voltada a mulheres acima dos 50 anos. As reportagens foram ao ar na Vogue Brasil, na Marie Claire e na revista Ela, de O Globo. Em fevereiro de 2025, foi Kachar quem pediu ajuda ao banqueiro para comprar um vestido de luxo para a mãe. Não há informação de que o pedido tenha sido atendido.