Nunes Marques autoriza que canal Exército do Lula volte a funcionar após 48h

Canal Exército de Lula contabiliza mais de 1 milhão de seguidores no WhatsApp (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, autorizou nesta terça-feira (13) a retomada do funcionamento do canal "Exército do Lula" após 48h. O prazo começa a contar a partir da decisão que determinou o cumprimento de condicionantes para a liberação do canal, na manhã desta terça.

O "Exército do Lula" tem cerca de 4,3 milhões de seguidores e foi criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O canal continua no ar.

O canal tem sido alvo de um vaivém na Corte. No último domingo (11), Nunes Marques havia determinado a suspensão do a pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Para o ministro, o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos". No mesmo dia, em outro processo, o corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, restabeleceu o funcionamento do grupo e submeteu o caso para apreciação imediata do plenário da Corte.

Já na manhã desta terça, Nunes Marques ajustou sua decisão de domingo e condicionou a retomada do funcionamento do canal ao seu registro na Justiça Eleitoral em até 48h.

