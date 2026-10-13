MDB se divide e 10 diretórios do Norte e Nordeste declaram apoio a Lula no 2º turno

Declaração de Lula aconteceu durante ato em São Paulo (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

Diretórios do Norte e Nordeste do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) decidiram apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno da eleição presidencial. O posicionamento dos estados confronta os da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que optaram por integrar a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os diretórios do MDB que apoiam Lula são os dos Estados do Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia. Todos são comandados por lideranças políticas próximas de Lula e divulgaram nota, nesta terça-feira (13), declarando apoio à reeleição do presidente. No comunicado, destacam o apoio em defesa “da liberdade, da democracia e da soberania do povo brasileiro”.

Também afirmaram apoiar a continuidade de políticas implementadas por Lula nos últimos quatro anos e em gestões anteriores. Citaram, entre elas, o Bolsa Família, Farmácia Popular, Pé de Meia, Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa Universidade para Todos (ProUni). E ressaltaram que o Brasil tem avançado em crescimento econômico, fortalecimento da indústria e recorde de exportações.

“Nosso posicionamento reafirma o compromisso com o trabalho realizado. São obras que já saíram do papel e que não podem parar. Interromper esse ciclo agora seria deixar obras pela metade recursos parados e o povo esperando”.

No fim da nota, os diretórios dos estados do Norte e Nordeste convocaram dirigentes estaduais, prefeitos e parlamentares do partido a se engajarem na campanha do petista. Os outros 17 diretórios do MDB estão ao lado de Flávio Bolsonaro. O anúncio do apoio desses grupos deve acontecer ainda nesta terça-feira (13), no escritório político do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No primeiro turno da eleição, o MDB decidiu não apoiar nenhum candidato ao Planalto e liberar os diretórios estaduais para definir seus apoios conforme a realidade local. Havia um desejo do PT de atrair o partido para a coligação do presidente Lula, mas, segundo fontes do MDB, nunca houve uma negociação de fato. O MDB chegou a ocupar três ministérios de peso no governo Lula: Planejamento, com Simone Tebet; Transportes, com Renan Filho; e Cidades, com Jader Filho.