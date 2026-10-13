Perdão das dívidas dos MEIs será automática, afirma ministro
Medida deve tramitar com urgência e, se aprovada, anistiará automaticamente as dívidas dos microempreendedores individuais (MEIs) em 1º de janeiro de 2027
Publicado: 13/10/2026 às 15:04
O ministro disse ainda que vai pedir que a urgência do projeto para que entre em vigor já no ano que vem (© MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL)
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta terça-feira (13), que, de acordo com o projeto que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar ao Congresso, o perdão das dívidas é automático. Essa medida deve tramitar com urgência e, se aprovada, anistiará automaticamente as dívidas dos microempreendedores individuais (MEIs) em 1º de janeiro de 2027.
"É uma questão automática. É muito importante registrar, as pessoas não vão ter de ir a lugar nenhum, a guichê nenhum, não vão pedir nada", afirmou Moretti.
O ministro disse ainda que vai pedir que o projeto seja votado com urgência para poder valer no início do ano que vem.
Além do perdão das dívidas e da promessa de apoiar o projeto no Congresso que amplia o limite de MEI de R$ 110 mil pra R$ 140 mil, a medida também permite a contratação de mais um funcionário para essa modalidade.
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