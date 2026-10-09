Aos 96 anos, ex-presidente José Sarney passa por cirurgia de urgência em São Luís

Ex-presidente está internado na UTI após crise de abdome agudo; hospital informa que o estado de saúde é estável

José Sarney (Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, passou por uma cirurgia de urgência em São Luís do Maranhão nesta sexta-feira (9), após uma crise de abdome agudo. Ele segue em acompanhamento na unidade de terapia intensiva (UTI), mas seu estado de saúde é estável.

De acordo com o UDI Hospital, Sarney ingressou na unidade de saúde com quadro de dor abdominal e foi submetido ao procedimento cirúrgico após a realização de exames de imagem e avaliação clínica, que indicaram uma obstrução intestinal. Até o momento, não há previsão de alta.

Na semana passada, José Sarney havia recebido alta hospitalar de uma internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde permaneceu entre 25 e 30 de setembro para o tratamento de um quadro de pneumonia.

Ao receber alta hospitalar, retornou ao Maranhão para acompanhar o primeiro turno das eleições gerais. Sua filha, Roseana Sarney (MDB-MA), concorria ao Senado Federal. Na terceira posição, com 1.171.634 dos votos (16,41%), ela não se elegeu.