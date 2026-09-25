Sarney é internado em São Paulo para tratar pneumonia; quadro é 'estável'

Sarney iniciou o tratamento São Luís e foi transferido para a capital paulista

José Sarney (Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica e prosseguimento do tratamento de uma pneumonia bacteriana.

De acordo com boletim médico divulgado pela hospital na noite desta quinta-feira, o quadro de saúde do político é considerado "estável".

Sarney iniciou o tratamento São Luís e foi transferido para a capital paulista. No Sírio-Libanês, o ex-presidente permanece sob o acompanhamento da equipe chefiada pelo médico Roberto Kalil Filho.