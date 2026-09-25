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Política
SAÚDE

Sarney é internado em São Paulo para tratar pneumonia; quadro é 'estável'

Sarney iniciou o tratamento São Luís e foi transferido para a capital paulista

Estadão Conteúdo

Publicado: 25/09/2026 às 07:54

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José Sarney/Lula Marques/Agência Brasil

José Sarney (Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica e prosseguimento do tratamento de uma pneumonia bacteriana.

De acordo com boletim médico divulgado pela hospital na noite desta quinta-feira, o quadro de saúde do político é considerado "estável".

Sarney iniciou o tratamento São Luís e foi transferido para a capital paulista. No Sírio-Libanês, o ex-presidente permanece sob o acompanhamento da equipe chefiada pelo médico Roberto Kalil Filho.

José Sarney , Pneumonia , São Paulo
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