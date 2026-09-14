Ex-presidente José Sarney é internado em São Luís com pneumonia; veja estado de saúde

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, foi internado em um hospital de São Luís, no Maranhão, na tarde deste domingo (13)

José Sarney, rejeitou a ideia de que exista uma crise entre os Poderes. Foto: Antonio Cruz/ABr/Arquivo ()

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, foi internado em um hospital de São Luís, no Maranhão, na tarde deste domingo (13). De acordo com informações divulgadas nas redes sociais de Sarney, o político foi diagnosticado com um quadro de pneumonia.

Conforme o boletim médico oficial emitido pela equipe de saúde, o ex-chefe do Executivo apresenta boa evolução clínica:

"No momento, o paciente encontra-se em condição clínica estável, com pressão arterial sob controle, em ar ambiente e em tratamento com antimicrobianos venosos", destaca trecho do documento.

Em publicação pessoal, o próprio Sarney tranquilizou os apoiadores e agradeceu o carinho recebido após a confirmação da hospitalização. "Estou internado para a realização de exames e tratamento de uma pneumonia. Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico. Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido", escreveu o ex-presidente.

Quem é José Sarney

Batizado como José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, José Sarney é advogado, jornalista, escritor e político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Em 15 de março de 1985, Sarney assumiu interinamente a presidência do Brasil em virtude da doença de Tancredo Neves e, com a morte de Tancredo, em 21 de abril, foi efetivado no cargo. Após o término de seu mandato presidencial, elegeu-se duas vezes senador pelo Amapá (1991-), exercendo a presidência dessa casa de 1995 a 1996. Senador desde 2001. Presidente do Senado em 2003 e 2004.