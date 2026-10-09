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Política
Fim da escala 6x1

Alcolumbre pauta votação da PEC do fim da escala 6x1 para quarta-feira (14)

Presidente do Senado confirmou votação em primeiro turno via comunicado

Estadão Conteúdo

Publicado: 09/10/2026 às 21:21

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Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária em 2 de setembro de 2026/Carlos Moura/Agência Senado

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária em 2 de setembro de 2026 (Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pautou para a próxima quarta-feira (14) a votação, em primeiro turno, da PEC 221, que põe fim à escala 6x1.

"Cumpro, assim, o compromisso de colocar a proposta em votação, com responsabilidade, diálogo e respeito ao rito regimental. Caberá a cada senador e a cada senadora decidir com liberdade, consciência e convicção", afirmou Alcolumbre em comunicado divulgado há pouco.

Segundo ele o Senado "segue trabalhando pelos brasileiros".

Mais cedo, o presidente do Senado já tinha declarado a intenção de colocar a PEC em votação na próxima semana, em vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos).

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