Site de supermercado exibe montagem de Lula com peruca e unhas postiças em anúncio

Ao pesquisar laticínios, consumidores se depararam com uma imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) maquiado com uma peruca rosa, um laço, unhas postiças, e orelhas de gato

Anúncios com imagem montada de Lula apareceram na manhã desta sexta-feira (9), no site da rede Mambo de Supermercados (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A rede de supermercados Mambo, de São Paulo, exibiu, na manhã desta sexta-feira (9), alguns anúncios com uma montagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), maquiado, com uma peruca rosa, um laço, unhas postiças e orelhas de gato.

Os clientes se depararam com as imagens de Lula, que estavam misturadas no catálogo quando pesquisavam produtos como "leite" ou "queijo".

A rede se apresenta como uma linha de supermercados premium e possui cerca de 15 a 16 lojas físicas em bairros nobres da Grande São Paulo e em Alphaville (Barueri). A empresa afirma ter sofrido um ataque hacker, conforme uma nota publicada no Instagram oficial da rede, nesta sexta-feira (9).

“NOTA OFICIAL

O Supermercados Mambo informa que, nesta madrugada, seu site foi alvo de uma invasão por meio dos sistemas de parceiros responsáveis pelo e-commerce, resultando na substituição indevida de imagens de produtos por imagens adulteradas de figuras políticas.

Repudiamos veementemente o ocorrido. Os conteúdos não foram produzidos ou autorizados pelo Mambo e não representam os valores ou posicionamentos da companhia.

Adotamos medidas imediatas de segurança e estamos trabalhando com nossos parceiros para restabelecer a plataforma, investigar o ocorrido e tomar as providências cabíveis.

Reafirmamos nosso compromisso com o respeito, a segurança e a confiança de nossos clientes.

Supermercados Mambo”, publicou a empresa.

O episódio gerou alguns comentários, como escreveu uma internauta: “Depois disso, nunca mais compro aí”, disse. Outro perfil comentou: “Supermercado de merda”. Atualmente, o site foi retirado do ar.



