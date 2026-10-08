Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Terceiro colocado no primeiro turno, com 2,89% dos votos, ex-candidato do Avante anunciou a decisão nesta quinta-feira (8)

Candidato a presidente do Brasil, Augusto Cury (Avante), em visita ao Recife (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

O ex-presidenciável Augusto Cury (Avante) declarou seu apoio, nesta quinta-feira (8), ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O escritor encerrou sua participação no primeiro turno da corrida eleitoral na terceira posição, com 2,89% dos votos. O candidato estreante conseguiu arregimentar mais de 3 milhões de votos.

Cury e Flávio haviam conversado por videochamada nesta quinta-feira, quando o ex-candidato negociou compromissos com o favorito na Eleição 2026.

À frente na disputa, Flávio Bolsonaro contabilizou 56 milhões de votos, acima dos 53,8 milhões de Lula, no último domingo (4). São 47,03% dos votos válidos sobre os 45,15% do petista.