Isaías, primeiro furacão da temporada no Atlântico, avança em direção à Flórida

A tempestade se formou na quarta-feira (7), nas águas quentes do leste do México e deve tocar o território americano na sexta-feira (9)

Governadores da Flórida e do Alabama declararam estado de emergência (Divulgação / NOAA/GOES)

O primeiro furacão da temporada no Oceano Atlântico, batizado como Isaías, avança nesta quinta-feira (8) em direção à costa do Golfo do México e já provoca transtornos em algumas áreas da Flórida, nos Estados Unidos. Meteorologistas preveem que o sul do Alabama e o sul do Mississippi também sejam afetados.

A tempestade se formou na quarta-feira (7), nas águas quentes do leste do México e deve tocar o território americano na sexta-feira (9).

Algumas plataformas de produção de petróleo e gás no Golfo já interromperam as operações, o que afeta cerca de 25% da produção local. Governadores da Flórida e do Alabama declararam estado de emergência em dezenas de condados que estão na rota do Isaías.

A temporada de furacões no Atlântico tem sido incomumente tranquila neste ano, devido a um forte El Niño, que atrapalha a formação de tempestades.



