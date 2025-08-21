Furacão faz frota naval dos EUA recuar de área próxima à Venezuela

Presidente Donald Trump havia enviado frota naval para o Caribe com intuito de intensificar o combate a cartéis de drogas estrangeiros

A decisão foi tomada para evitar os impactos do furacão Erin (Scott Pittman/AFP/US Navy)

A frota naval dos Estados Unidos que havia sido enviada ao Caribe, em meio ao aumento das tensões diplomáticas e militares com a Venezuela, retornou na terça-feira (19/8) ao porto de Norfolk, no estado da Virgínia (EUA). A decisão foi tomada para evitar os impactos do furacão Erin, que avança pela Costa Leste norte-americana. A informação foi divulgada pelo site especializado USNI News.



O grupo naval é composto pelo navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima (LHD-7) e pelos navios de transporte de doca USS Fort Lauderdale (LPD-28) e USS San Antonio (LPD-17). Os três haviam deixado Norfolk apenas cinco dias antes, em uma mobilização considerada relevante por marcar a primeira operação de prontidão anfíbia dos EUA nos últimos oito meses.



Segundo a agência Reuters, a previsão inicial é de que o grupo volte a se deslocar rumo ao Caribe no próximo domingo (24/8). Não está claro, contudo, se a frota já iniciou movimento em direção às águas próximas à Venezuela.

