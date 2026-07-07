Supertufão atinge ilhas dos EUA no Pacífico e deixa milhares sem energia elétrica

Ventos chegaram a 290 km/h e derrubaram árvores e postes de energia elétrica na ilha de Rota, nas Marianas do Norte, a mais atingida pelo supertufão

Destruição após a passagem do supertufão Bavi em Guam, nos EUA (Yuichi Yamazaki/AFP)

Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica nesta terça-feira (7) em Guam e nas Ilhas Marianas do Norte, após a passagem de um supertufão Bavi pelos territórios insulares dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, mas não há registro de mortes. A pequena ilha de Rota, nas Marianas do Norte, foi a mais atingida na segunda-feira (6) pelo supertufão.

O ventos de até 290 km/h derrubaram árvores e postes da rede de energia elétrica na ilha. O abastecimento de água também foi interrompido. A prefeita de Rota, Aubry Hocog, afirmou que duas pessoas ficaram levemente feridas, mas "não há notícias de mortes".

Ela destacou que mais de "50% da ilha sofreu danos, e pode haver mais", e advertiu que restabelecer completamente o fornecimento de energia elétrica pode levar "de dois a três meses".

Masum Dhali, um morador de Rota de 24 anos, informou que "muitas casas sofreram danos graves, com incontáveis telhados arrancados", e disse que na ilha "não há eletricidade, água potável, nem serviço de telefonia móvel".

Saipan e Tinian, as principais ilhas das Marianas do Norte, também ficaram sem energia, assim como partes da vizinha Guam, outro território americano que abriga bases militares, informaram as autoridades. Cerca de 40 mil pessoas vivem no arquipélago das Marianas e cerca de 170 mil na ilha vizinha de Guam.